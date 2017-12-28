Компани снова угодил в лазарет

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани получил очередную травму в матче 20-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

31-летний бельгиец покинул поле уже на 11-й минуте встречи, вместо него вышел форвард Габриэл Жезус.

Стоит отметить, что это уже 39-е повреждение Компани в стане "горожан". В этом сезоне он сыграл всего 9 матчей. | http://soccernews.ru