Компани снова угодил в лазарет

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Компани снова угодил в лазарет

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани получил очередную травму в матче 20-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

31-летний бельгиец покинул поле уже на 11-й минуте встречи, вместо него вышел форвард Габриэл Жезус.

Стоит отметить, что это уже 39-е повреждение Компани в стане "горожан". В этом сезоне он сыграл всего 9 матчей. | http://soccernews.ru

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