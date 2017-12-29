Компани стал магистром по управлению бизнесом

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Компани стал магистром по управлению бизнесом

Бельгийский защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани окончил Манчестерскую бизнес-школу, сообщает официальный твиттер учебного заведения.

Футболист получил степень магистра по управлению бизнесом, набрав 72 балла из 100 возможных за свою диссертацию.

Фото: Компани стал магистром.

"Я всегда понимал, что образование – важная вещь, и это мне с ранних лет говорила моя мама. Посвящаю ей факт окончания MBA. Образовательная программа в учреждении идеально подходила мне и была оптимальным вариантом", – сказал Компани.

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