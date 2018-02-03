Компани: "Стоит похвалить "Бернли"

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Компани: "Стоит похвалить "Бернли"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани поделился мнением о матче с "Бернли" (1:1).

"Бернли" - хорошо организованная команда. Стоит похвалить их, поскольку они до последнего верили и в итоге сумели забить ответный гол. Но мне не в чем упрекнуть нашу команду. Мы проделали хорошую работу сегодня" - приводит слова Компани ВВС.

Смотрите также обзор матча "Бернли" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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