Компани: "Стоит похвалить "Бернли"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани поделился мнением о матче с "Бернли" (1:1).

"Бернли" - хорошо организованная команда. Стоит похвалить их, поскольку они до последнего верили и в итоге сумели забить ответный гол. Но мне не в чем упрекнуть нашу команду. Мы проделали хорошую работу сегодня" - приводит слова Компани ВВС.

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