Компани: "У нас есть один шанс выиграть в Лиге Чемпионов"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал чемпионат Англии главным приоритетом для его команды на данный момент.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "горожане" проиграли "Ливерпулю" со счетом 0:3.

"У нас есть один шанс выиграть в Лиге Чемпионов. В премьер-лиге у нас есть много возможностей для достижения победы. Мы сделаем премьер-лигу приоритетной задачей на ближайшие три дня", - сказал он.

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