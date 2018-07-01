Компани, Вермален и Лукаку готовы сыграть с Японией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил, что от повреждений восстановились защитники Венсан Компани и Томас Вермален, а также форвард Ромелу Лукаку.

По его словам, все трое готовы сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии.

Напомним, что "красные дьяволы" сразятся с "самураями" 2 июля в Ростове.

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