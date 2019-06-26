Компани вернулся в "Андерлехт"
Венсан Компани официально вернулся в "Андерлехт".
Напомним, что 33-летний бельгиец будет играющим тренером. Прошлым местом работы Компани был "Манчестер Сити", за который он выступал с 2008 по 2019 год. В составе "горожан" он завоевал 12 трофеев.
Компани является воспитанником "Андерлехта" и с 2003 по 2006 год уже выступал за первую команду. В минувшем сезоне "Андерлехт" финишировал в чемпионате на шестом месте.
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