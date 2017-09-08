Компани вновь получил травму

Бельгийский защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани выбыл из строя из-за травмы, сообщает BBC.

По сведениям издания, футболист получил повреждение в сборной Бельгии, но оно является несерьезным. Впрочем, бельгиец, скорее всего не сыграет в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля".

Стоит отметить, что 31-летний Компани из-за постоянных травм провел всего 37 матчей за два последних сезона.

Матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится 9 сентября и начнется в 14:30 мск.

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