Компани восстановился после травмы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил о состоянии здоровья Венсана Компани.

"Сегодня Компани играл в двухсторонке. Он восстановился и тренировался с командой. Думаю, в ближайшее время он сможет выйти в стартовом составе" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В текущем сезоне Компани принял участие в трех матчах.

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