Компани высказался о Луисе Суаресе

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Компани высказался о Луисе СуаресеФото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Сити" Венсан Компани вспомнил об игре против уругвайского нападающего мадридского "Атлетико" Луиса Суареса, который до этого выступал за "Ливерпуль" и "Барселону".

"Его действия непохожи на то, что делают другие. Он падает на газон, симулирует травму, а когда ты бросаешься спорить с судьей, он уже делает рывок тебе за спину.

Все знают, что он пытается любым способом получить мяч, издевается над вашими коленями. Если заброс идет вам за спину и вы оборачиваетесь и смотрите налево, то Луис прыгает в правую сторону, если вы смотрите направо – он прыгает в левую сторону. Вы пытаетесь повернуться, а он уже с другой стороны.

Против него я провел и свои лучшие, и свои худшие матчи. Думать о том, что же он дальше придумает, как раз было в моем стиле, и порой все получалось отлично. Но если у вас не лучший день, вы в беде", – сказал Компани для подкаста Five.

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