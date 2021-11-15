Компани высказался о Луисе Суаресе
Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен
Экс-футболист "Манчестер Сити" Венсан Компани вспомнил об игре против уругвайского нападающего мадридского "Атлетико" Луиса Суареса, который до этого выступал за "Ливерпуль" и "Барселону".
"Его действия непохожи на то, что делают другие. Он падает на газон, симулирует травму, а когда ты бросаешься спорить с судьей, он уже делает рывок тебе за спину.
Все знают, что он пытается любым способом получить мяч, издевается над вашими коленями. Если заброс идет вам за спину и вы оборачиваетесь и смотрите налево, то Луис прыгает в правую сторону, если вы смотрите направо – он прыгает в левую сторону. Вы пытаетесь повернуться, а он уже с другой стороны.
Против него я провел и свои лучшие, и свои худшие матчи. Думать о том, что же он дальше придумает, как раз было в моем стиле, и порой все получалось отлично. Но если у вас не лучший день, вы в беде", – сказал Компани для подкаста Five.
Также не пропустите: "Реал" может продлить контракт с Модричем. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Карпин высказался о гипотетическом возвращении в "Спартак"
-
Карпин рассказал о своем разговоре с Дзюбой в Санкт-Петербурге
-
"Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе
-
Фанат потребовал от Кудряшова денег из-за его автогола в матче с Хорватией. Жена игрока ответила
-
Телеведущая Боня высказалась о поражении России в матче с Хорватией
Лента новостей
-
Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
-
Орлов критически высказался о Зобнине
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" может бесплатно потерять своего воспитанника
-
Манчини высказался о возможном участии сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
-
Компани высказался о Луисе Суаресе
-
"Реал" может продлить контракт с Модричем
-
Президент "Севильи" рассказал о целях клуба
-
Ла Лига одобрила назначение Хави тренером "Барселоны"
-
Полузащитник "Наполи" интересен "Реалу" и "Барселоне"
-
Ван де Бек может перейти в другой клуб АПЛ
-
Карпин может покинуть сборную России
-
"Ньюкасл" может заплатить немалые деньги за нападающего "Альмерии"
-
Карпин рассказал, как Дзюбе вернуться в сборную России
-
Карпин высказался о гипотетическом возвращении в "Спартак"
-
Карпин рассказал о своем разговоре с Дзюбой в Санкт-Петербурге
-
"Барселона" нацелилась на ветерана "Челси"
-
2
"Игра на букву "Г". Ловчев жестко оценил игру сборной России против Хорватии
-
Закария близок к переходу в "Ювентус"
-
"Барселона" назвала Стерлингу условие для его трансфера в январе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18