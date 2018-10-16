Компани высказался о новом контракте с "Манчестер Сити"

Бельгийский защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани надеется продлить контракт с клубом, который истекает летом 2019 года.

"Мне комфортно в "Сити" и у меня хорошие отношения со всеми в клубе. Сейчас нет необходимости напоминать клубу о новом контракте. Я рядом с прекрасными людьми, они примут решение в нужный момент времени", - приводит слова Компани Daily Mail.

32-летний Компани выступает за "Манчестер Сити" с 2008 года. В этом сезоне он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

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