Компани высказался о том, может ли сменить Гвардиолу на посту главного тренера "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолавенсан компани

Компани высказался о том, может ли сменить Гвардиолу на посту главного тренера "Манчестер Сити"

Экс-защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани, который сейчас играет в составе "Андерлехта", рассказал мог ли он сменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера английского клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

"Это смешно, я не думаю об этом. Если бы я был в руководстве "Ман Сити", то сделал бы все возможное, чтобы удержать Гвардиолу в клубе как можно дольше. Он на самом деле лучший", - сказал Компани.

Гвардиола руководит "Сити" с 2016 года. Вместе с ним "горожане" дважды стали чемпионами Англии, выиграли Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2021 года. В чемпионате Англии "Манчестер Сити" занимает 3 место в турнирной таблице.

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