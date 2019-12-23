Компани высказался о том, может ли сменить Гвардиолу на посту главного тренера "Манчестер Сити"
Экс-защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани, который сейчас играет в составе "Андерлехта", рассказал мог ли он сменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера английского клуба. Об этом сообщает Sky Sports.
"Это смешно, я не думаю об этом. Если бы я был в руководстве "Ман Сити", то сделал бы все возможное, чтобы удержать Гвардиолу в клубе как можно дольше. Он на самом деле лучший", - сказал Компани.
Гвардиола руководит "Сити" с 2016 года. Вместе с ним "горожане" дважды стали чемпионами Англии, выиграли Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.
Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2021 года. В чемпионате Англии "Манчестер Сити" занимает 3 место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
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|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
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|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12