Компания "Adidas" разработала дизайн мяча ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подтвердил, что компания "Adidas" уже разработала дизайн официального мяча ЧМ-2018.

"Компания "Adidas" разработала мяч, скоро он будет представлен" - сказал Сорокин.

Напомним, что "Adidas" также разрабатывал мяч для Кубка Конфедераций-2017 (на фото). Тогда игровой снаряд носил название "Красава".

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