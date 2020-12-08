Компания Chevrolet готова помочь "Манчестер Юнайтед" вернуть Роналду

У "Манчестер Юнайтед" может появиться возможность купить нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации Auto Esporte, профинансировать трансфер звёздного португальца готов титульный спонсор "красных дьяволов" - компания Chevrolet.

Американский автопроизводитель считает, что переход 35-летнего форварда принесёт ему серьёзную прибыль и ослабит позиции Jeep - титульного спонсора "Ювентуса".

Роналду уже выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год и выиграл с командой 9 трофеев.

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