Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"

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Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"

Клубный долг "Барселоны" в размере 1,5 миллиарда евро может выкупить неназванная компания из Дубая.

По информации Sport.es, бизнесмены из ОАЭ готовы погасить задолженность "сине-гранатовых" уже сейчас и дать каталонцам мораторий на срок от 2 до 12 лет.

Отсрочка платежей позволит "Барсе" сосредоточиться на спортивных целях, подчеркнул источник.

"Блауграна" идёт на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. При этом у команды есть матч в запасе.

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