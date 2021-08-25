Компания Пике будет показывать чемпионат Франции в Испании

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Компания Пике будет показывать чемпионат Франции в ИспанииФото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Компания Kosmos Holding, которой владеет вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике, в сотрудничестве с Enjoy TV приобрела права на трансляцию игр французской Лиги 1 в Испании.

Как сообщает ESPN, договор рассчитан на три года. Также ожидается, что сублицензия будет продана какому-то телевизионному каналу.

Первый матч бывшего игрока "Барселоны" Лионеля Месси за "ПСЖ" будет показан бесплатно на платформе Twitch.

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