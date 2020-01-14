Компания российского олигарха за 35 миллионов евро купила название нового стадиона "Эвертона"

Российский олигарх Алишер Усманов приобрел права на название нового стадиона "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.

Сделка обошлась бизнесмену в 35 миллионов евро. Приобретение было оформлено через компанию USM, в которой Усманов является главным акционером. Планируется, что стадион будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Напомним, что ранее Усманов владел частью акций лондонского "Арсенала", но затем продал свою долю.

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