Компания российского олигарха за 35 миллионов евро купила название нового стадиона "Эвертона"
Российский олигарх Алишер Усманов приобрел права на название нового стадиона "Эвертона", сообщает официальный сайт клуба.
Сделка обошлась бизнесмену в 35 миллионов евро. Приобретение было оформлено через компанию USM, в которой Усманов является главным акционером. Планируется, что стадион будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.
Напомним, что ранее Усманов владел частью акций лондонского "Арсенала", но затем продал свою долю.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
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|22
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|3
|Лестер Сити
|22
|45
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|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
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|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
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|22
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|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
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|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
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|Норвич Сити
|22
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