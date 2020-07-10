Компания Sony возобновила партнёрство с Лигой Чемпионов

Компания Sony снова стала официальным спонсором Лиги Чемпионов.

Финансовые детали сделки пока неизвестны.

Ожидается, что теперь перед матчами главного еврокубка будет рекламироваться игровая приставка PlayStation 5.

Напомним, что Sony сотрудничает с различными проектами УЕФА уже более 20 лет.

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