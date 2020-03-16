Компания владельца "Хоффенхайма" занимается разработкой вакцины от коронавируса
Компания CureVac, крупнейшим акционером которой является владелец "Хоффенхайма" Дитмар Хопп, занимается разработкой вакцины от китайского коронавируса COVID-19, сообщает Yahoo Sports.
По сведениям издания, компания получила предложение переехать в США, но Хопп отказался менять месторасположение.
"Я намерен защитить от вируса абсолютно всех людей. Также я хочу, чтобы в Германии были рабочие места", - сказал Хопп.
Не пропустите: Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречает сопротивление фанатов. | http://soccernews.ru
главное
-
CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире
-
Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!
-
Названа зарплата Головина по новому контракту с "Монако"
-
Погба определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
"Игнашевич - троянский конь": фанаты "Торпедо" выразили недовольство работой тренера
Лента новостей
-
Парагвайский суд отказался выпустить Роналдиньо под залог
-
УЕФА собирается признать чемпионами нынешних лидеров лиг, если сезон не возобновится
-
Гарай, заболевший коронавирусом, показал, как он общается с женой
-
Компания владельца "Хоффенхайма" занимается разработкой вакцины от коронавируса
-
11 клубов АПЛ выступают за аннулирование результатов сезона
-
Акинфеев превзошел отметку в 40 тысяч минут в чемпионате России
-
Игрок тульского "Арсенала" рассказал, против кого в РПЛ сложнее всего играть
-
21-летний футболист умер из-за коронавируса
-
Шюррле может попасть в карантин из-за поездки в Германию
-
Хавбек "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком АПЛ в феврале
-
"Барселона" и "Реал" поборются за турецкого таланта
-
1
CIES Football Observatory назвал 10 клубов, обладающих самыми дорогими составами в мире
-
1
"Ливерпуль" готовит новый контракт для Вейналдума
-
Бартра с женой поучаствовали в занимательном челлендже
-
"Зенит" опубликовал видео, посвященное 100-му матчу Жиркова за клуб
-
Годин близок к уходу из "Интера"
-
Волшебник-гедонист: Роналдиньо прошел путь от главного таланта всех времен до преступника. Сейчас он "гниет" в парагвайской тюрьме!
-
1
Милнер показал, чем занимается во время карантина
-
Уткин высказался об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ
-
Овчинников оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16