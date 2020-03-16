Компания владельца "Хоффенхайма" занимается разработкой вакцины от коронавируса

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Компания владельца "Хоффенхайма" занимается разработкой вакцины от коронавируса
Компания CureVac, крупнейшим акционером которой является владелец "Хоффенхайма" Дитмар Хопп, занимается разработкой вакцины от китайского коронавируса COVID-19, сообщает Yahoo Sports.

По сведениям издания, компания получила предложение переехать в США, но Хопп отказался менять месторасположение.

"Я намерен защитить от вируса абсолютно всех людей. Также я хочу, чтобы в Германии были рабочие места", - сказал Хопп.

Не пропустите: Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречает сопротивление фанатов. | http://soccernews.ru
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