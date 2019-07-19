Компанию капитана "Реала" подвергли крупному штрафу
Компания защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса оштрафована на 250 тысяч евро за вырубку столетних деревьев, сообщает AS.
По сведениям издания, компания игрока незаконно вырубила от 60 до 90 деревьев. Теперь футболисту придется предоставить городскому совету Мадрида деревья, которые будут посажены в зеленых зонах.
33-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32