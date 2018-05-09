Комплекс "Динамо"? Украинское классико в финале Кубка

"Динамо" – "Шахтер"

Стадион: "Днепр-Арена" (Днепр, Украина)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

За два тура до финиша украинской Премьер-лиги, в футбольном хозяйстве Незалежной состоится главный матч второго по значимости турнира. В финале Кубка Украины встретятся "Динамо" и "Шахтер" – классика местного футбола. Матч пройдет на "Днепр-Арене" – стадионе, который давненько не принимал игры топ-уровня. Для обеих команд предстоящий поединок будет носить принципиальный характер сразу по нескольким причинам.

Хозяевами предстоящей битвы выступают динамовцы Киева. Подопечным Александра Хацкевича Кубок Украины нужен как воздух. Дело в том, что есть большая вероятность того, что в чемпионате Украины столичный клуб снова будет вторым. На минувшие выходные "Динамо" оступилось в домашнем матче против "Мариуполя" и отпустило "Шахтер" в турнирной таблице на 5 очков. Извечному сопернику киевлян достаточно победить в ближайшем туре "Верес" и вопрос о чемпионстве будет закрыт. Так что Кубок Украины, по всей видимости, единственный трофей в текущем сезоне, на который "Динамо" реально может рассчитывать.

Тем более, что опыт побед над "горняками" у "бело-голубых" в этом сезоне имеется. Команда Александра Хацкевича стала не просто неудобной для донецких, "Динамо" уже фактически переросло в комплекс для "горняков". Ибо подобное в истории противостояния двух команд – "Шахтер" не забивает в ворота киевского клуба три матча подряд – трудно и вспомнить. Подопечные Паулу Фонсеки забивали всем соперникам, выигрывали у более сильных команд, но вот ворота принципиального внутреннего соперника остаются словно заколдованными.

Поэтому для "Шахтера" победа в ближайшую среду является делом чести. Чемпиону крайне важно доказать, что последние неудачи в играх против "Динамо" – не более чем временное явление. Паулу Фонсека не побеждал киевлян (матч за Суперкубок не считаем) без малого год и это задевает его самолюбие.

На стороне "горняков" будет психологический фактор. В течение нескольких дней донецкий клуб может оформить "золотой" дубль сезона и для этого "оранжево-черным" нужно сделать два шага. С другой стороны, динамовцы могут чувствовать себя раскованнее. Как обыгрывать "Шахтер" они уже знают, а вот что предложат сопернику донетчане?

Интересные факты противостояния "Динамо" и "Шахтера":

"Шахтер" не может забить "Динамо" три матча кряду

В рамках Кубка Украины команды встречались последний раз в финале прошлогоднего розыгрыша, в котором "горняки" одержали победу благодаря голу Марлоса на 80-й минуте

"Динамо" забивает в 8 играх подряд

Победная серия "Шахтера" длится 4 матча

Ориентировочные составы на игру:

"Динамо": Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Пиварич, Шапаренко, Гармаш, Шепелев, Цыганков, Вербич, Беседин.

"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Коваленко, Тайсон, Марлос, Феррейра.

Прогноз на матч "Динамо" – "Шахтер":

В этом матче игра обеих команд будет акцентирована на атаку. Вряд ли соперники будут отсиживаться в обороне, дожидаясь решения вопроса о победителе посредством футбольной лотереи. Шансы, в принципе, равны. Важную роль может сыграть любая мелочь, но голы обязаны быть.

Букмекеры отдают донетчанам уверенное преимущество. Так средний коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.85 баллов, а на успех киевлян лишь 4.40 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.30 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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