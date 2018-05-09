Комплекс "Динамо"? Украинское классико в финале Кубка
"Динамо" – "Шахтер"
Стадион: "Днепр-Арена" (Днепр, Украина)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
За два тура до финиша украинской Премьер-лиги, в футбольном хозяйстве Незалежной состоится главный матч второго по значимости турнира. В финале Кубка Украины встретятся "Динамо" и "Шахтер" – классика местного футбола. Матч пройдет на "Днепр-Арене" – стадионе, который давненько не принимал игры топ-уровня. Для обеих команд предстоящий поединок будет носить принципиальный характер сразу по нескольким причинам.
Хозяевами предстоящей битвы выступают динамовцы Киева. Подопечным Александра Хацкевича Кубок Украины нужен как воздух. Дело в том, что есть большая вероятность того, что в чемпионате Украины столичный клуб снова будет вторым. На минувшие выходные "Динамо" оступилось в домашнем матче против "Мариуполя" и отпустило "Шахтер" в турнирной таблице на 5 очков. Извечному сопернику киевлян достаточно победить в ближайшем туре "Верес" и вопрос о чемпионстве будет закрыт. Так что Кубок Украины, по всей видимости, единственный трофей в текущем сезоне, на который "Динамо" реально может рассчитывать.
Тем более, что опыт побед над "горняками" у "бело-голубых" в этом сезоне имеется. Команда Александра Хацкевича стала не просто неудобной для донецких, "Динамо" уже фактически переросло в комплекс для "горняков". Ибо подобное в истории противостояния двух команд – "Шахтер" не забивает в ворота киевского клуба три матча подряд – трудно и вспомнить. Подопечные Паулу Фонсеки забивали всем соперникам, выигрывали у более сильных команд, но вот ворота принципиального внутреннего соперника остаются словно заколдованными.
Поэтому для "Шахтера" победа в ближайшую среду является делом чести. Чемпиону крайне важно доказать, что последние неудачи в играх против "Динамо" – не более чем временное явление. Паулу Фонсека не побеждал киевлян (матч за Суперкубок не считаем) без малого год и это задевает его самолюбие.
На стороне "горняков" будет психологический фактор. В течение нескольких дней донецкий клуб может оформить "золотой" дубль сезона и для этого "оранжево-черным" нужно сделать два шага. С другой стороны, динамовцы могут чувствовать себя раскованнее. Как обыгрывать "Шахтер" они уже знают, а вот что предложат сопернику донетчане?
Интересные факты противостояния "Динамо" и "Шахтера":
"Шахтер" не может забить "Динамо" три матча кряду
В рамках Кубка Украины команды встречались последний раз в финале прошлогоднего розыгрыша, в котором "горняки" одержали победу благодаря голу Марлоса на 80-й минуте
"Динамо" забивает в 8 играх подряд
Победная серия "Шахтера" длится 4 матча
Ориентировочные составы на игру:
"Динамо": Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Пиварич, Шапаренко, Гармаш, Шепелев, Цыганков, Вербич, Беседин.
"Шахтер": Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Коваленко, Тайсон, Марлос, Феррейра.
Прогноз на матч "Динамо" – "Шахтер":
В этом матче игра обеих команд будет акцентирована на атаку. Вряд ли соперники будут отсиживаться в обороне, дожидаясь решения вопроса о победителе посредством футбольной лотереи. Шансы, в принципе, равны. Важную роль может сыграть любая мелочь, но голы обязаны быть.
Букмекеры отдают донетчанам уверенное преимущество. Так средний коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.85 баллов, а на успех киевлян лишь 4.40 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.30 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15