Комплекс Роналду: португалец постоянно увеличивает свой рост на фото

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду регулярно увеличивает свой рост на групповых фотографиях, вставая на носочки.

Подобным португалец отметился в "Реал", а теперь это произошло перед матчем Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" (1:0). Стоит отметить, что рост португальца составляет 185 см, но он все равно пытается быть самым высоким на фото.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" минувшим летом из "Реала" за 117 миллионов евро.

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