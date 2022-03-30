Комппер рассказал, какой футбол хочет видеть в "Локомотиве"

Фото: твиттер "Локомотива"\Автор неизвестен

Главный тренер московского "Локомотива" Марвин Комппер рассказал, какой футбол он хочет видеть у своей команды.

"Мы хотели бы видеть "Локомотив" доминирующим на поле, в правильном смысле слова агрессивной командой, командой, которая определяет то, как играет соперник. Это значит в оборонительной фазе запирать соперника именно на тех участках поля, где нам удобнее, заставлять его идти в те зоны, где мы хотим его видеть.

При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость, как отдельных игроков, так и командная. Это должен быть увлекательный, зрелищный футбол", - сказал Комппер.

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