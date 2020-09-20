"Кому нравятся "ломанные позы"? Жена Погребняка удивила фанатов необычной фотосессией

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, удивила фанатов необычной фотосессией. Девушка выбрала такой ракурс, на котором одна нога больше другой.

"Привет мои сладкие! Поможете мне? Какой лук вам понравился больше всего? И давайте проголосуем, кому нравятся "ломанные позы"? Продолжать фотосессии в таком стиле?" - написала Погребняк на своем странице в Instagram.

Павел и Мария поженились в 2014 году. У них трое сыновей.

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