Кому улыбнется фортуна на "Фиште"? Германия и Мексика поспорят за вторую путевку в финал Кубка Конфедераций

Германия – Мексика

Стадион: "Фишт" (Сочи)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Нестор Питана (Аргентина)

Во втором полуфинальном матче Кубка Конфедераций встретятся сборные Германии и Мексики. Обе команды еще не проигрывали по ходу текущего турнира, а на первом этапе набрали по 7 очков. Победитель этого матча 2 июля сыграет в Санкт-Петербурге в финальной встрече турнира против сборной Чили, а проигравшая команда отправится в Москву на матч за третье место с португальцами.

Сборная Германии стала победителем группы "В", выиграв у команд Австралии (3:2) и Камеруна (3:1) и сыграв вничью с Чили (1:1). Действующие чемпионы мира представлены на турнире экспериментальным составом, однако с каждым матчем футболисты набираются опыта и уверенно выглядят, прежде всего, в атаке. На предварительной стадии немецкая команда забила семь мячей. Полузащитник Ларс Штиндль и форвард Тимо Вернер отличились по два раза.

Сборная Мексики, как и немцы, выиграла в своей группе два матча (у команд Новой Зеландии и России со счетом 2:1), разделив очки с португальцами (2:2), которые стали первыми в квартете благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Мексиканцы в каждом из матчей турнира пропускали первыми и успешно отыгрывались, проявив характер. В первом тайме матча против сборной России, которую устраивала только победа, "ацтеки" с большим трудом справились с давлением хозяев, но сумели сравнять счет, а после перерыва провести решающий мяч.

К слову, став победителем своей группы, сборная Германии осталась в Сочи, где проводила заключительную встречу предварительного раунда с камерунцами. Здесь же немцы обыграли австралийцев (3:2). Мексиканская сборная на олимпийском "Фиште" победила команду Новой Зеландии (2:1). При этом у мексиканской команды был дополнительный день отдыха, часть которого, впрочем, пришлось потратить на переезд из Казани, где были повержены хозяева.

В новейшей истории (после объединения Германии) команды сыграли между собой 4 встречи. В 1992 и 1993 годах были зафиксированы две ничьи подряд – 1:1 в Дрездене и 0:0 в Мехико, а в 1998 году на Чемпионате мира во Франции в 1/8 финала победила сборная Германии (2:1). А одно из самых ярких противостояний между соперниками состоялось в 2005 году в рамках матча за 3-е место Кубка Конфедераций. В упорной борьбе в экстратайме Бундестим сумел дожать своих оппонентов (4:3) и в итоге завоевать бронзовый комплект медалей.

Интересные факты противостояния Германии и Мексики:

Мексика никогда не выигрывала у Германии

Единственная встреча команд в рамках Кубка Конфедераций завершилась победой немцев (4:3)

Мексика не проигрывает 6 матчей

Последний раз сборная Германии проигрывала в полуфинале Евро-2016 (0:2)

Ориентировочные составы на игру:

Германия: Тер Штеген – Рюдигер, Мустафи, Гинтер, Киммих, Хектор, Джан, Горецка, Штиндль, Дракслер, Вагнер.

Мексика: Очоа – Лайюн, Морено, Маркес, Араухо, Дос Сантос, Фабиан, Эррера, Эрнандес, Хименес, Вела.

Прогноз на матч Германия – Мексика:

Накануне грядущего полуфинального противостояния букмекеры в роли фаворита выделяют сборную Германии (коэффициент на победу 2.04). Но учитывая, что "трехцветные" играют с большим желанием и мотивацией, и представлены на турнире в сильнейшем кадровом обличии, то списывать со счетов команду Хуана Карлоса Осорио явно не стоит. На победу сборной Мексики предлагается коэффициент в среднем 3.75. Ничейный исход оценивается в 3.55 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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