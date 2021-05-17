Конате покинул "Химки"

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

Нападающий Мохамед Конате покидает "Химки" по истечении срока контракта, сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

"Я здесь провел несколько хороших лет и очень благодарен вам за поддержку на каждом матче. Грустно уезжать! "Химки" стали для меня домом. Спасибо вам за все!" — цитирует Конате пресс-служба "Химок".

В прошедшем сезоне Конате провел 29 игр за "Химки", в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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