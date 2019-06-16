Концерт группы "Ленинград" навредил газону "Открытие Арены"
Газон стадиона "Спартака" "Открытие Арена" поврежден в следствии проведения концерта группы "Ленинград".
Вся площадь поля была использована в качестве танцпола. Отмечается, что специально установленные защитные плиты не спасли газон от повреждений.
"Почти половина поля выглядит поврежденной. Об ущербе будет известно позже, когда свое заключение сделает агроном", - поведал источник, приближенный к "Спартаку".
Напомним, что первая домашняя игра "Спартака" в сезоне 2019/20 состоится 14 июля.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Локомотив Москва
|30
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|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
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|30
|42
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|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
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|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
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|Енисей Красноярск
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