Концерт группы "Ленинград" навредил газону "Открытие Арены"

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Концерт группы "Ленинград" навредил газону "Открытие Арены"

Газон стадиона "Спартака" "Открытие Арена" поврежден в следствии проведения концерта группы "Ленинград".

Вся площадь поля была использована в качестве танцпола. Отмечается, что специально установленные защитные плиты не спасли газон от повреждений.

"Почти половина поля выглядит поврежденной. Об ущербе будет известно позже, когда свое заключение сделает агроном", - поведал источник, приближенный к "Спартаку".

Напомним, что первая домашняя игра "Спартака" в сезоне 2019/20 состоится 14 июля.

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