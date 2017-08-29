Кондогбия ничего не говорил о Месси и Роналду

"Валенсия" официально опровергла, что хавбек команды Жоффрей Кондогбия назвал Лионеля Месси лучшим игроком мира в ответ на вопрос о Криштиану Роналду.

"Клуб хочет категорически опровергнуть несуществующие слова, приписанные Кондогбия, в которых он якобы упоминал Лео Месси" - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере "летучих мышей".

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