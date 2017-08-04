Кондогбия планирует покинуть "Интер"

Хавбека "Интера" Жоффрей Кондогбия намерен покинуть клуб, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, игрок объявил о своем решении руководству "нерадзурри". Сообщается, что "Интер" готов продать футболиста за 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее к Кондогбии проявляла интерес "Валенсия".

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