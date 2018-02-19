Кондогбия покинет "Валенсию"

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Кондогбия покинет "Валенсию"

Полузащитник "Валенсии" Жоффрей Кондогбия летом покинет испанский клуб и вернётся в "Интер", сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" хотели бы сохранить французского хавбека в команде, однако финансовое положение не позволит им заплатить за футболиста 25 миллионов евро, прописанных в качестве опции выкупа.

Напомним, что сейчас Кондогбия выступает за "Валенсию" на правах годичной аренды, в этом сезоне он сыграл 25 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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