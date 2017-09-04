Кондогбия прокомментировал свой трансфер в "Валенсию"

Хавбек "Валенсии" Жоффрей Кондогбия поделился мнением о своем трансфере из "Интера" в испанский клуб.

"Я решил покинуть "Интер" уже давно. Хотел уйти с самого начала предсезонного периода. И всё же должен поблагодарить клуб, потому что они услышали меня. Также должен поблагодарить господина Лучано Спаллетти - помимо того что он хороший тренер, он еще и разговаривает со своими футболистами, и умеет слушать. Должен поблагодарить его за то, что он помог мне перейти в "Валенсию". Я его очень уважаю" - приводит слова Кондогбия Superdeporte.

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