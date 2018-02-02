Кондогбия рассказал, почему он покинул "Интер"

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Кондогбия рассказал, почему он покинул "Интер"

Хавбек "Валенсии" Жоффрей Кондогбия рассказал о причинах своего ухода из "Интера".

"Самой большой ошибкой было то, что я пришел в клуб слишком расслабленным. Я понимал, что за меня заплатили огромные деньги, но я и представить себе не мог, что к моей персоне будет такой интерес. Я не смог с этим справиться" - приводит слова Кондогбии Football Italia.

Кондогбия выступал за "Интер" с 2015 по 2017 год, за это время он провел 56 матчей и забил два гола.

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