Кондогбия впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче

Полузащитник "Валенсии" Жоффрей Кондогбия сделал две результативных передачи в матче 28-го тура Примеры против "Севильи".

Как сообщает Opta, 25-летний француз впервые в карьере записал в свой актив два ассиста в течение одного поединка.

Напомним, что ранее Кондогбия выступал за "Ланс", "Севилью", "Монако" и "Интер".

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