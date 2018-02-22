Кондогбия заявил, что в "Интере" "царит хаос"

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Кондогбия заявил, что в "Интере" "царит хаос"Полузащитник "Валенсии"  Жоффрей Кондогбия не намерен возвращаться в "Интер".

Напомним, что испанцы планируют выкупить права на арендованного у миланцев француза.

"Реальная проблема "Интера" – в нехватке баланса. Там царит хаос. За два года, что я там работал, через команду прошли четыре или пять тренеров. Постоянно шли изменения. Молодому игроку трудно справляться с такими обстоятельствами. В "Валенсии" же у меня есть все, чтобы расти. Я тут всем доволен", - отметил он.

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