Кондогбия знатно потроллил мадридского журналиста ответом на вопрос о Роналду

Новоиспеченный полузащитник "Валенсии" Жоффрей Кондогбия достойно ответил на вопрос одного из мадридских журналистов касательно форварда "Реала" Криштиану Роналду после вчерашней игры своей команды против "сливочных".

Так, El Mundo Deportivo приводит следующий ответ 24-летнего хавбека на вопрос об "отсутствии в матче лучшего футболиста планеты": "А я не знал, что Лео Месси играет за " Реал ".

Напомним, Модрич и Васкес поссорились во время матча против "Валенсии". | soccernews.ru