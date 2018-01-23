Конец беспроигрышной серии: "Ливерпуль" уступает "Суонси"

"Суонси" и "Ливерпулю" выпало завершать 24 тур английской Премьер-Лиги: команды сошлись в очном поединке на стадионе "Либерти" в Уэльсе. Мерсисайдцы считались безоговорочными фаворитами матча, "лебеди" же могли им противопоставить бешеную мотивацию, ведь последнее место команды в чемпионате не должно было стать для них приговором. Всех сильнейших выпустил на поле Юрген Клопп, в том числе и самого дорогого защитника в истории футбола – Вирджила ван Дейка.

"Ливерпуль" начал с позиции силы: без сопротивления со стороны хозяев мерсисайдцы завладели территориальным преимуществом и принялись раскачивать оборону "лебедей". По-настоящему опасных моментов не возникало – "красные" вроде и легко добирались до штрафной соперника, однако затем обязательно следовал неточный пас.

Первый удар в сторону ворот состоялся лишь в середине тайма, когда, после навеса с корнера, в опасной близости от створа пробил головой ван Дейк. А на исходе получаса "Ливерпуль" был обязан открывать счет: Джан черпачком из глубины поля забросил мяч в район одиннадцатиметровой, где Мохамед Салах ударом с лету направил сферу над перекладиной.

За 5 минут до перерыва "Суонси" неожиданно вышел вперед: после подачи с углового ван Дейк неудачно вынес мяч прямо на ногу Моусону, который неотразимо пробил в угол ворот Кариуса – 1:0.

Уже в добавленное время "красные" упустили отличную возможность отыграться: Салах убежал от защитников по левому флангу и забросил мяч в штрафную, где одинокий Мане в падении пробил рядом со штангой.

С началом второй половины мерсисайдцы ожидаемо пошли вперед большими силами, "лебеди" ушли в глухую оборону, практически не помышляя об ответных действиях. Давление "Ливерпуля" ни к чему полезному не приводило, стоит лишь отметить опасный выстрел со штрафного Салаха, когда мяч даже немного задел перекладину ворот после сейва Фабьяньски.

Не могли гости набрать нужные обороты, чтобы растянуть оборону "Суонси", вместо этого "красные" делали два-три точных паса вблизи чужих владений и теряли мяч. За 15 минут до конца основного времени вышедший на замену Ингз получил пас на слева в штрафной соперника и пробил в дальний угол – Фабианьски на месте. Через пять минут ванн Дейк хорошо приложился к мячу метров с 20-ти от ворот, однако сфера просвистела на крестовиной.

В концовке встречи "Суонси", временами, находил возможности отодвинуть игру от своих ворот, что давало возможность некоторым футболистам перевести дух. Уже в добавленное время Салах мог сравнивать счет, но предпочел египтянин пробить с острого угла, вместо напрашивавшегося паса в центр вратарской. А на последних секундах мяч чудом не оказался в сетке хозяв: ван Дейк с фланга забросил в штрафную, там Фирмино выиграл борьбу у защитника и пробил головой в штангу, а на добивание Лаллана с трех метров не смог переправить круглого в сетку. Трудовая победа "Суонси" дает им шансы уже в скором времени выбраться из подвала турнирной таблицы.

"Суонси" – "Ливерпуль" – 1:0

Голы: Моусон, 40

"Суонси": Фабианьски, ван дер Хорн, Фернандес, Моусон, Нотон, Ольссон, Фер, Ки Сон Ен, Клукас, Дайер (Кэрролл, 64), Айю (Бони, 79).

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джан, Вейналдум (Ингз, 83), Салах, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 68), Мане, Фирмино.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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