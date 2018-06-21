Конец надеждам: сборная Перу проигрывает Франции и теряет шансы на плей-офф

Второй тур группы "С" продолжился матчем между одним из фаворитов Чемпионата Мира – сборной Франции – и непредсказуемыми перуанцами. Встреча между Данией и Австралией, а вернее – результат этого противостояния, немного запутал ситуацию в квартете и подарил Перу отличную возможность зацепиться за вторую строчку. Но для этого нужно было обязательно обыгрывать Францию.

Дидье Дешам прекрасно понимал, что в определенные моменты матча его атаке придется натыкаться на стену, составленную из оборонцев "иков", потому не стал допускать ошибок прошлого матча и выпустил на поле мощного и высокого Жиру. Ну а перуанский наставник Рикардо Гарека знал, что его команде нужно забивать, так что поставил в стартовый состав лучшего бомбардира, ветерана и капитана Паоло Герреро.

Первые десять минут встречи ознаменовались контрпрессингом сборной Перу. "Инки" постарались запереть французов на своей половине поля и провести быстрый гол. Но все, на что оказались способны перуанцы – дальний удар Кристиана Куэвы на 6 минуте матча, который в итоге пролетел немного выше ворот. После этого "инки" заметно подсели и мячом завладела уже Франция.

На 15 минуте Гризманн выполнил подачу с углового, которую замыкал Рафаэль Варан, но центральному защитнику сборной Франции не хватило точности, чтобы направить "кожаный снаряд" прямо в дальний угол ворот Гальесе. А уже через две минуты Варан выполнил заброс из центра поля к линии штрафной площади на Жиру. Оливье головой сбросил мяч чуть назад, где как раз пробегал Гризманн. Нападающий "Атлетико" пробил по воротам, но перуанский голкипер спас свою команду.

На 31 минуте хороший момент упустила сборная Перу. Паоло Герреро получил мяч внутри чужой штрафной, обыграл Умтити и сильно пробил по воротам. Уго Льорис был на чеку и не дал "кожаному" пересечь линию ворот.

Через три минуты Франция открыла счет в матче. Поль Погба отобрал мяч на чужой половине поля и быстро отдал его Жиру. Оливье оттеснил защитника и сделал прострел в штрафную, который, после рикошета, прилетел точно в ногу Килиану Мбаппе. Нападающий ПСЖ на растерялся и с метра расстрелял пустые ворота – 1:0.

Перед самым перерывом хороший момент имел Лукас Эрнандес. На 42 минуте левый защитник "галльских петухов" получил мяч от Гризманна на левом углу штрафной площади и сильно пробил по воротам. Голкипер к такому удару был готов, успел выставить руки и отбил мяч перед собой, но добивания Эрнандеса заблокировали защитники. В итоге, команды пошли на перерыв при счете 1:0.

Второй тайм начался с супермомента сборной Перу. На 50 минуте Педро Акино получил мяч за пределами штрафной площади и первым касанием сильно пульнул по воротам. "Кожаный" сделал невероятную дугу в воздухе и попал точно в крестовину ворот Льориса. Через 10 минут тот же фокус пытался повторить Андре Каррильо, но после его удара мяч полетел выше ворот.

На 68 минуте еще один дальний удар по воротам "трехцветных" нанес Адвинкула. Правый защитник сместился с фланга в центр, обыграл одного из защитников и пробил в ближний угол ворот. Выстрел был достаточно сильным, но ему снова не хватило точности. Пока перуанцы пытались пробить Льориса дальними ударами, французы раз за разом подходили к воротам "инков", но их навесы и прострелы особого эффекта не давали.

На 74 минуте перуанцы создали очередной момент. Каррильо выполнил передачу с правого фланга на дальнюю штангу, на которую из последних сил набегал Фарфан. Вингер в прыжке пробил по воротам и мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

На 83 минуте хороший момент создала Франция. Жиру головой сбросил мяч после подачи со стандарта прямо на ногу на Дембеле, который обыграл защитника и пробил в угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

В оставшееся время сборная Перу еще несколько раз пыталась совершить подвиг, но до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. Франция хорошо держала мяч и пыталась не просто отбиваться, а еще и ходить в контратаки. В итоге, матч завершился со счетом 1:0. Французы зарабатывают 6 очков и выходят в плей-офф, а перуанцы, даже несмотря на весьма симпатичную игру, покидают турнир.

Франция – Перу – 1:0

Голы: Мбаппе, 34 – 1:0

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Погба (Н’Зонзи, 89), Канте, Матюиди – Мбаппе (Дембеле, 75), Гризманн (Фекир, 80), Жиру.

Перу: Гальесе – Адвинкула, Родригес (Сантамария, 46), Рамос, Трауко – Акино, Йотун (Фарфан, 46) – Куєва (Руидиас, 82), Флорес, Каррильо – Герреро.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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