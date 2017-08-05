Конец победной серии: "Уфа" переиграла "Ахмат"

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Конец победной серии: "Уфа" переиграла "Ахмат"

"Ахмат" не сумел победить в четвёртом матче подряд на старте сезона. Подножку команде из Грозного поставила "Уфа" под руководством Сергея Семака. Соперники выдали настоящий спектакль, забив в последние 10 минут четыре гола из пяти. А триумфатором из этой битвы вышли башкирцы - итоговый счёт 3:2.

"Уфа" – "Ахмат" - 3:2

Голы: Лео Жаба, 48 - 0:1, Йокич, 80 - 1:1, Аликин, 84 - 2:1, Сысуев, 86 - 3:1, Анхель, 90 - 3:2.

"Уфа": Беленов, Сухов (Сысуев, 67), Табидзе, Аликин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий (Никитин, 90), Игбоун, Пауревич, Йокич, Фатаи (Абдулавов, 63).

"Ахмат": Городов, Анхель, Филипе Сампайо, Мохаммади, Семенов (Плиев, 79), Швец, Бериша (Раванелли, 76), Митришев (Садаев, 66), Иванов, Лео Жаба, Уциев.

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