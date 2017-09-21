Конфликт исчерпан: в четверг Кавани и Неймар тренировались в хорошем расположении духа
Сегодня форварды французского ПСЖ Эдинсон Кавани и Неймар, между которыми ранее вспыхнул конфликт, тренировались в хорошем расположении духа.
Так, по сведениям The Sun, футболисты работали в обычном режиме, даже не подавая виду, что между ними случились разногласия:
Напомним, Эмери высказался о конфликте Неймара и Кавани. | soccernews.ru
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