Конфликт между Слуцким и игроком "Витесса" улажен

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Конфликт между Слуцким и игроком "Витесса" улажен

"Витесс" в своём официальном твиттере объявил, что конфликт между главным тренером Леонидом Слуцким и полузащитником Ришедли Базуром исчерпан.

Сообщается, что футболист принёс свои извинения и уже сегодня вернётся к тренировкам с основной командой. 

Напомним, что 23-летний голландец поссорился с наставником на тренировке. В ходе перепалки он в грубой форме послал российского специалиста.

Это не первая ссора Слуцкого и Базура. Предыдущая завершилась аналогично - покаянием игрока.

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