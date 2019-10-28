Конфликт между Слуцким и игроком "Витесса" улажен
"Витесс" в своём официальном твиттере объявил, что конфликт между главным тренером Леонидом Слуцким и полузащитником Ришедли Базуром исчерпан.
Сообщается, что футболист принёс свои извинения и уже сегодня вернётся к тренировкам с основной командой.
Напомним, что 23-летний голландец поссорился с наставником на тренировке. В ходе перепалки он в грубой форме послал российского специалиста.
Это не первая ссора Слуцкого и Базура. Предыдущая завершилась аналогично - покаянием игрока.
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