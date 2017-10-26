Конфликт нарастает: Неймар выразил недовольство методами работы Эмери

Вингер французского ПСЖ Неймар выразил недовольство методами работы главного тренера своей команды Унаи Эмери.

Так, по информации UOL Esporte, 25-летний футболист в беседе со своими одноклубниками раскритиковал испанского специалиста за слишком длинные видеосессии по изучению тактических тонкостей игры и действий соперников. По мнению бразильца, рассказы Эмери являются слишком утомительными.

Напомним, Ди Мария хочет сменить ПСЖ на "Барселону". | soccernews.ru