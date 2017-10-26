Конфликт нарастает: Неймар выразил недовольство методами работы Эмери
Вингер французского ПСЖ Неймар выразил недовольство методами работы главного тренера своей команды Унаи Эмери.
Так, по информации UOL Esporte, 25-летний футболист в беседе со своими одноклубниками раскритиковал испанского специалиста за слишком длинные видеосессии по изучению тактических тонкостей игры и действий соперников. По мнению бразильца, рассказы Эмери являются слишком утомительными.
Напомним, Ди Мария хочет сменить ПСЖ на "Барселону". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|10
|26
|2
|Монако
|10
|22
|3
|Нант
|10
|20
|4
|Лион
|10
|19
|5
|Марсель
|10
|18
|6
|Сент-Этьен
|10
|17
|7
|Бордо
|10
|16
|8
|Монпелье
|10
|15
|9
|ФК Кан
|10
|15
|10
|Тулуза
|10
|14
|11
|Генгам
|10
|13
|12
|Анжер
|10
|12
|13
|Труа
|10
|12
|14
|Ницца
|10
|10
|15
|Ренн
|10
|9
|16
|Амьен
|9
|9
|17
|Страсбур
|10
|9
|18
|Дижон
|10
|9
|19
|Лилль
|9
|6
|20
|Метц
|10
|3