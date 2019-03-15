Конфликт ПСЖ и Рабьо: появились новые данные

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Конфликт ПСЖ и Рабьо: появились новые данные

Конфликт между ПСЖ и полузащитником Адрианом Рабьо продолжает усугубляться, сообщает RTL France.

По информации источника, футболиста до 27 марта отстранили от тренировок. Такое решение руководство клуба приняло по двум причинам.

Во-первых, скандальный француз побывал в ночном клубе перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", по итогам которого команда вылетела из турнира.

Во-вторых, опальный хавбек после игры лайкнул в инстаграме пост Патриса Эвра, который радовался победе над парижанами.

Боссы ПСЖ считают поведение Рабьо неприемлемым, поэтому могут расторгнуть с ним контракт, не дожидаясь завершения сезона.

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