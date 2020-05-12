Конфликт Рабьо с "Ювентусом" усугубляется

Поведение полузащитника "Ювентуса" Адриана Рабьо вызвало недовольство туринского клуба.

По информации La Gazzetta dello Sport, все игроки "старой синьоры" должны были вернуться в Италию, чтобы после двухнедельного карантина возобновить тренировки. Однако 25-летний хавбек сообщил, что собирается пока находиться во Франции.

Такое решение может подтолкнуть "Ювентус" к продаже Рабьо, который только прошлым летом присоединился к команде на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что мать и агент футболиста надеется трудоустроить своего сына в одном из клубов АПЛ.

Не пропустите: Переговоры между "Ювентусом" и "Барселоной" по Пьяничу зашли в тупик. | http://soccernews.ru