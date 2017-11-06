Конфликт в "Эвертоне": Шнейдерлина и Миральяса выгнали с тренировки

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Конфликт в "Эвертоне": Шнейдерлина и Миральяса выгнали с тренировки

Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Дэвид Ансворт выгнал полузащитников Моргана Шнейдерлина и Кевина Миральяса с тренировки команды, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, инцидент произошёл в субботу. Причина - недовольство временного наставника отношением вышеупомянутых футболистов к занятиям. 

Отмечается, что из-за этого и Шнейдерлин, и Миральяс не попали в заявку "Эвертона" на воскресный матч АПЛ против "Уотфорда".

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