Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие

Атмосфера в раздевалке "Челси" в преддверии финала Лиги Европы против "Арсенала" оставляет желать лучшего.

Сегодня, 28 мая, в ходе тренировки два игрока "синих" - защитник Давид Луиз и форвард Гонсало Игуаин - вступили в словесную перепалку.

Произошедшее привело в ярость наставника "Челси" Маурицио Сарри. Он досрочно завершил занятие и ушёл с поля.

Tempers fraying in the Chelsea camp?



Higuain and Azpillicueta come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/mkp6LhSZSY