Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие

1 Теги челсиарсенал лондонмаурицио сарригонсало игуаиндавид луиз

Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие

Атмосфера в раздевалке "Челси" в преддверии финала Лиги Европы против "Арсенала" оставляет желать лучшего.

Сегодня, 28 мая, в ходе тренировки два игрока "синих" - защитник Давид Луиз и форвард Гонсало Игуаин - вступили в словесную перепалку.

Произошедшее привело в ярость наставника "Челси" Маурицио Сарри. Он досрочно завершил занятие и ушёл с поля. 

Финальный матч ЛЕ между "Челси" и "Арсеналом" состоится в среду в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Президент "Ювентуса" будет просматривать работу Сарри на финале Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Не работает ссылка!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: "Барселона" проинформировала Вальверде о скором увольнении

СМИ: "Барселона" проинформировала Вальверде о скором увольнении

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов