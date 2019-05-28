Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие
Атмосфера в раздевалке "Челси" в преддверии финала Лиги Европы против "Арсенала" оставляет желать лучшего.
Сегодня, 28 мая, в ходе тренировки два игрока "синих" - защитник Давид Луиз и форвард Гонсало Игуаин - вступили в словесную перепалку.
Произошедшее привело в ярость наставника "Челси" Маурицио Сарри. Он досрочно завершил занятие и ушёл с поля.
Tempers fraying in the Chelsea camp?— Football on BT Sport (@btsportfootball) 28 мая 2019 г.
Higuain and Azpillicueta come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/mkp6LhSZSY
Финальный матч ЛЕ между "Челси" и "Арсеналом" состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
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|38
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|38
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|38
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