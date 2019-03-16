Конфликт внутри "Интера": футболисты разделились на три лагеря

СМИ узнали об обострении конфликта внутри миланского "Интера".

Как сообщает Football Italia, футболисты "нерадзурри" разделились на три лагеря по национальному признаку - итальянцы, южноамериканцы и балканцы.

Ситуация значительно ухудшилась после лишения Мауро Икарди капитанской повязки. Многие игроки не поддерживают это решение. Главный тренер Лучано Спаллетти не контролирует происходящее.

После 27 сыгранных матчей "Интер" находится на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Кроме того, на этой неделе команда вылетела из Лиги Европы, уступив "Айнтрахту".

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