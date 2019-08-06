Конфликта нет: Гризманн пьет мате Суареса
"Барселона" у себя в твиттере опубликовала видео, по которому стало ясно, что никакого конфликта между Луисом Суаресом и Антуаном Гризманном нет.
Сегодня команда отправилась в тур по США. Во время перелета уругваец угощал новичка мате, который очень распространен в Южной Америке.
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 5 августа 2019 г.
teamMATEs
@LuisSuarez9 @AntoGriezmann pic.twitter.com/YmoQparl83
Напомним, что ранее по сообщениям СМИ Суарес всю тренировку игнорировал Гризманна.
Отметим, что вчера оба футболиста принимали участие в матче с "Арсеналом" за Кубок Гампера, который завершился победой каталонцев со счетом 2:1.
Читайте также: Фанаты "Барселоны" овациями встретили Гризманна на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Арбитр Федотов рассказал, какое наказание ожидает Понсе за фол на Шунине
-
1
Конфликта нет: Гризманн пьет мате Суареса
-
"Спартак" нацелился на еще одного футболиста АЗ
-
Вальверде высказал свое отношение к предстоящему туру по США
-
Быстров о трансфере Тиля: "В "Спартаке" не разбираются в футболе"
-
Месси прокомментировал полученную травму
-
"Манчестер Сити" и "Ювентус" согласовали обмен футболистами
-
"Динамо" объявило о продаже Теттеха в турецкий клуб
-
Глушаков провел дебютный матч за "Ахмат"
-
"Ювентус" готов обменять двух футболистов на Погба
-
1
ПСЖ придумал как потратить деньги с возможной продажи Неймара
-
Стало известно, во сколько "Динамо" обойдется трансфер Филиппа из "Боруссии"
-
"Аякс" выбрал нового капитана после ухода де Лигта
-
1
Руни может перебраться в Чемпионшип в роли играющего тренера
-
"Ахмат" обыграл "Оренбург" в 4-м туре РПЛ
-
"Сочи" подписал контракт с Нобоа
-
1
Болельщики раскритиковали экс-игрока "Боруссии" за пародию на Гитлера
-
1
"Реал" может купить Эриксена за 50 миллионов евро
-
"Спартак" объявил о переходе Тиля
-
1
Гвардиола прокомментировал переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32