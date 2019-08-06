Конфликта нет: Гризманн пьет мате Суареса

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Конфликта нет: Гризманн пьет мате Суареса

"Барселона" у себя в твиттере опубликовала видео, по которому стало ясно, что никакого конфликта между Луисом Суаресом и Антуаном Гризманном нет.

Сегодня команда отправилась в тур по США. Во время перелета уругваец угощал новичка мате, который очень распространен в Южной Америке.

Напомним, что ранее по сообщениям СМИ Суарес всю тренировку игнорировал Гризманна.

Отметим, что вчера оба футболиста принимали участие в матче с "Арсеналом" за Кубок Гампера, который завершился победой каталонцев со счетом 2:1.

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