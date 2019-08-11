Конголезский форвард отказался переходить в ЦСКА

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Конголезский форвард отказался переходить в ЦСКА
Конголезский нападающий "Эвертона" Янник Боласи не перейдет в ЦСКА, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, форвард отказался перейти в российский клуб. ЦСКА был готов арендовать футболиста с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро. Также Боласи входит в сферу интересов "Бешикташа", "Селтика" и "Ренна".

В минувшем сезоне 30-летний Боласи на правах аренды выступал за "Астон Виллу" и "Андерлехт". В сумме он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Эвертоном" истекает в 2021 году.

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