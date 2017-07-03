Конголо стал игроком "Монако"

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Конголо стал игроком "Монако"

Защитник "Фейеноорда" Теренс Конголо стал игроком "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Игрок поставил подпись под пятилетним соглашением. Стоимость трансфера составила 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Конголо провел 31 матч, отметился одним голом и двумя ассистами.

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