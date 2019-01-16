КОНКАКАФ опубликовала символическую сборную 2018 года, состоящую из футболистов, представляющих страны-участницы конфедерации, либо играющих в одном из подведомственных чемпионатов.

Вратарь: Кейлор Навас ("Реал", Коста-Рика);

Защитники: Уго Айяла ("Тигрес", Мексика), Эдсон Альварес ("Америка", Мексика), Куко Мартина ("Сток Сити", Кюрасао), Франсиско Кальво ("Миннесота Юнайтед", Коста-Рика);

Полузащитники: Эктор Эррера ("Порту", Мексика), Андрес Гуардадо ("Бетис", Мексика), Майкл Брэдли ("Торонто", США);

Нападающие: Себастьян Джовинко ("Торонто", Италия), Брэд Райт-Филлипс ("Нью-Йорк Ред Буллс", Англия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Мексика).

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