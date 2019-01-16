КОНКАКАФ опубликовала символическую сборную 2018 года
КОНКАКАФ опубликовала символическую сборную 2018 года, состоящую из футболистов, представляющих страны-участницы конфедерации, либо играющих в одном из подведомственных чемпионатов.
Вратарь: Кейлор Навас ("Реал", Коста-Рика);
Защитники: Уго Айяла ("Тигрес", Мексика), Эдсон Альварес ("Америка", Мексика), Куко Мартина ("Сток Сити", Кюрасао), Франсиско Кальво ("Миннесота Юнайтед", Коста-Рика);
Полузащитники: Эктор Эррера ("Порту", Мексика), Андрес Гуардадо ("Бетис", Мексика), Майкл Брэдли ("Торонто", США);
Нападающие: Себастьян Джовинко ("Торонто", Италия), Брэд Райт-Филлипс ("Нью-Йорк Ред Буллс", Англия), Ирвинг Лосано (ПСВ, Мексика).
Concacaf Male Best XI:— Concacaf (@Concacaf) 15 января 2019 г.
GK – @NavasKeylor
DF – @hugoac_4, @EdsonAlvarez19, @CucoMartina, @calvo05oficial
MF – @HHerreramex, Michael Bradley, @AGuardado18
FW – @HirvingLozano70, @BWPNINENINE, Sebastian Giovinco#CONCACAFAWARDS pic.twitter.com/mpyMlwh4Rx
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34