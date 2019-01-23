Конкуренция важна: Кононов рассказал о взаимоотношениях в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, какие взаимоотношение у футболистов в команде.

Кононов отметил, что здоровая конкуренция в команде приветствуется.

"В "Спартаке" собраны очень квалифицированные игроки, талантливая молодежь. Моя задача состоит в том, чтобы те футболисты, которые у нас имеются, были максимально заиграны и приближены к той игре, которую я хочу видеть. Лучше всего иметь оптимальное сочетание футболистов по позициям.

Конфликты неизбежны, но наша задача - убрать их. Дать игрокам шанс, чтобы они конкурировали друг с другом. А также поддерживали друг друга. Конкуренция и взаимоуважение - это важно. Кто сильнее, тот и будет играть. Сейчас у нас где-то 25 игроков. Из них мы пригласили молодых футболистов для ознакомления. Мы даем им шанс, чтобы в дальнейшем использовать их как конкурентов для тех, кто есть. Не хочу делить игроков на старт и основу. Все зависит от самих футболистов", заявил тренер.

"Спартак" занимает 4-е место в РПЛ, набрав 28 баллов, после 17 туров.

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